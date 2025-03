Serie B, la clamorosa squalifica a Vazquez: dieci giornate per insulti razzisti a Dorval…con 25 giorni di ritardo

Il giudice sportivo ha punito con una maxi squalifica di dieci giornate gli insulti razzisti rivolti a Dorval da parte di Vasquez, che per tornare in campo deve sperare nei playoff

Terminate le indagini della Procura Federale è arrivata la stangata da parte del giudice sportivo della Serie B per l’attaccante della Cremonese Franco Vasquez, punito con una maxi squalifica di ben 10 giornate per gli insulti razzisti rivolti al difensore di origine algerina del Bari Mehdi Dorval. Per El Mudo la stagione regolare del campionato cadetto termina dunque in anticipo, ma potrebbe tornare in campo per i play-off.

Maxi squalifica per Vasquez

Pena esemplare quella decretata dal giudice sportivo della Serie B ai danni di Franco Vasquez, colpevole di aver rivolto insulti razzisti al difensore francese di origini algerine del Bari Mehdi Dorval in occasione della sfida andata in scena lo scorso 15 febbraio. La decisione è arrivata al termine delle indagini supplementari richieste dal giudice sportivo – per questo la lunga attesa per la sanzione -, in seguito alle quali è emersa la natura discriminatoria delle offese dell’attaccante della cremonese.

Il comunicato del giudice sportivo

Questa la parte riguardante la squalifica di Vasquez nel comunicato ufficiale del giudice sportivo di Serie B: “Il Giudice sportivo, letti il rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale dalla quale emerge che il calciatore Franco Damian Vazquez (Soc. Cremonese), al termine della gara, ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval (Soc. Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale; delibera di sanzionare il calciatore Franco Damian Vazquez (Soc. Cremonese) con la squalifica per dieci giornate effettive di gara“.

Campionato finito per El Mudo, ci si rivede ai playoff?

Una bella gatta da pelare per la Cremonese, che per il resto del campionato regolare di Serie B dovrà fare a meno del proprio miglior marcatore, autore fin qui di 9 reti, condite anche da tre assist. Al termine del campionato cadetto mancano infatti solamente nove giornate, ma la stagione di Vasquez potrebbe comunque non essere ancora finita.

El Mudo potrebbe infatti tornare in campo nei playoff in caso la Cremonese dovesse chiudere tra le prime otto del campionato, contando come quasi impossibile una rimonta sulle prime due della classifica, che vengono direttamente promosse in Serie A, Sassuolo e Pisa. Un’eventualità al momento probabile considerando che la squadra lombarda è al momento quarta con sei punti di vantaggio proprio sul Bari nono, ma comunque resa più complicata proprio dall’assenza di uno dei giocatori chiave della squadra, che rischia con la sua scelleratezza di rovinare i piani della società.