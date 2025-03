Serie B, lo Spezia ribalta il Pisa con i fratelli Esposito, Wisniewski dall'autogol al trionfo. E i liguri vedono il secondo posto

Ultime partite della 29esima giornata di Serie B: spicca Spezia-Pisa, con i toscani fermati dai liguri che hanno ribaltato il match. Tra Sassuolo e Bari finisce in parità, come all'andata

Una domenica di grandi sfide al vertice ha segnato la 29esima giornata di Serie B, con in programma le ultime tre partite del turno. A cominciare dal Sassuolo leader di classifica, che col Bari conquista un pareggio sul finire del secondo tempo, replicando tra l’altro il risultato dell’andata, ovvero 1-1 (allora furono i galletti a beffare i neroverdi sul finale). Ma la sfida che ha catalizzato le maggiori attenzioni è stata quella tra Spezia e Pisa, rispettivamente terza e seconda in classifica. E i toscani hanno fallito il set point per la promozione diretta, facendosi ribaltare dai liguri che hanno vinto 3-2 uno spettacolare incontro portandosi ora a -3 proprio dalla squadra allenata da Filippo Inzaghi. Alle 17:15 l’ultimo match del turno, ovvero Cittadella-Sudtirol.

Spezia-Pisa 3-2: liguri trascinati dagli Esposito, Wisniewski dal dramma al trionfo

Il primo tempo all’Alberto Picco termina in parità con un gol a testa. Un match condizionato dalla posta in gioco (la promozione diretta, e i liguri che in particolare dovevano rispondere al successo della Cremonese ieri, la quale si era portata a -6 dal terzo posto dello Spezia) e che si accende subito a suon di mazzate: nei primi minuti Reca incassa infatti una gomitata al sopracciglio sinistro, zona che notoriamente è abbastanza delicata. L’esterno della squadra ligure è stato prontamente medicato per continuare così la sua partita, che si sblocca al 37′ con la sfortunata autorete di Wisniewski, frutto di una improvvida deviazione sul cross di Lind: i pisani vanno così in vantaggio. Ma pochi minuti dopo lo Spezia porta in parità il match con Salvatore Esposito e il suo calcio di punizione che inquadra perfettamente la porta, violandola.

Subito all’inizio della ripresa gli ospiti tornano in vantaggio con Meister, che al 47′ segna di prima intenzione servito da Reca. Ma lo Spezia non intende lasciare campo libero agli avversari, e così al 58′ l’altro Esposito, il capocannoniere Francesco Pio si inserisce a pochi passi dalla porta per segnare il 2-2. Che diventa poi 3-2 al 65′, questa volta per opera di Wisniewski che si fa così perdonare l’autogol del primo tempo.

Sassuolo-Bari 1-1: gli ospiti beffati sul finale

Al 34′ un’occasione capitale per il Bari, con Simic che prova a sorprendere Moldovan. Ma pochi minuti dopo Lasagna porta in vantaggio gli ospiti al secondo tentativo dopo una respinta di Romagna. A impensierire la squadra di Longo nel primo tempo ci pensa Moro, per una conclusione al volo però deviata. Nella ripresa i padroni di casa ottengono il pareggio all’82’ grazie al sinistro di Volpato. Con questo risultato i neroverdi conquistano un punto in più per il loro vantaggio sul Pisa secondo, portandosi a +9.