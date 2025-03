Soriano regala la vittoria alla Salernitana, poker della Cremonese. Pari tra Mantova e Juve Stabia

Successo di misura per i granata col Modena all'Arechi. Il Frosinone batte la Carrarese grazie al gol di Cichella, lombardi a valanga sul Catanzaro

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Prosegue la 29esima giornata di Serie B dopo la vittoria casalinga di misura del Cosenza contro la Reggiana con il gol decisivo di Artistico. La Cremonese vince 4-0 conto il Catanzaro. Successi anche per la Salernitana e il Frosinone, rispettivamente contro il Modena e la Carrarese.

Serie B, 29esima giornata: vince la Salernitana

All’Arechi di Salerno trionfa la squadra di Breda: successo di misura in casa contro il Modena. Salernitana che torna a vincere in campionato dopo oltre un mese: gli ultimi tre punti conquistati risalivano allo scorso 2 febbraio sempre in casa contro la Cremonese. Un mese fa fu Raimondo a firmare il successo, oggi è Roberto Soriano a portare tre punti fondamentali per la lotta salvezza. I granata rimangono al penultimo posto ma si avvicinano ai playout e staccano il Cosenza, nonostante la vittoria dei calabresi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al Martelli, Solini salva Possanzini a dieci minuti dalla fine. Il Mantova recupera il gol di svantaggio contro la Juve Stabia e pareggia nel finale. Campani che erano passati in vantaggio al 51′ con il gol di Nicola Mosti. Solini all’80’ regala un punto ai suoi che rimangono per un pelo fuori dalla zona per la retrocessione diretta.

Cremonese-Catanzaro 4-0, dominio grigiorosso

L’exploit della giornata arriva dallo Zini: la Cremonese torna a vincere dopo tre turni senza successi e batte il Catanzaro per 4-0. Johnsen sblocca la gara al 31′ del primo tempo e Ravanelli raddoppia al 65′. La squadra di Stroppa poi dilaga nel finale: De Luca su rigore firma il tris e sei minuti dopo Johnsen chiude la doppietta personale e il poker della squadra. I lombardi rilanciano le proprie ambizioni per la top 4, sorpassando proprio i calabresi, orfani di Iemmello per questa sfida vista la squalifica per somma di ammonizioni.

Carrarese-Frosinone è stata per larghi tratti in completo equilibrio, occasioni da una parte e dall’altra nello scontro fondamentale in ottica salvezza. Equilibrio che viene spezzato al 70′ dal gol del subentrato Cichella per i ciociari. Rete decisiva che regala una vittoria importantissima per la squadra di Paolo Bianco che ora sale a quota 30 punti, sempre al terzultimo posto ma con i piazzamenti per la salvezza diretta in vista.

Serie B, 29esima giornata: risultati e programma

Di seguito, i risultati e il programma completo della 28esima giornata di Serie B: