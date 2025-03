Serie B: si parte con Cosenza-Reggiana, orari, programma e tv della 29esima giornata

Il 29esimo turno del campionato di B si apre stasera al Marulla. Domani l'importante sfida tra Sassuolo e Pisa. Il turno si chiuderà con Bari-Samp

Continua il campionato di Serie B, con i riflettori puntati sulla 29ª giornata. Il turno si apre con l’anticipo tra Cosenza e Reggiana. Sabato sarà poi la volta del big match per il secondo posto tra Spezia e Pisa. Allo Zini, invece, andrà in scena una sfida d’alta classifica tra Cremonese e Catanzaro, con le due squadre separate da un solo punto e pronte a darsi battaglia per il quarto posto. La capolista Sassuolo ospita il Bari. Di seguito, il programma completo della giornata.

Dove vedere tutte le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite della Serie B 2024-25, compresi playoff e playout, saranno tramesse in diretta in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire le gare attivando l’app su una smart TV, accedere dalla sezione dedicata su SkyQ o collegare dispositivi cone PlayStation, Xbox o TIMVISION Box.

Sarà possibile seguire i match anche i streaming con il servizio attivo sul sito web di DAZN e sull’app, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet tramite App Store o Google Play. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, sarà sufficiente selezionare la partita per godersi il match. Non è possibile accedere allo streaming di DAZN tramite Sky Go o l’app Sky.

29esima giornata: i big-match

La 29ª giornata di Serie B prende il via con l’anticipo tra Cosenza e Reggiana, sfida cruciale in chiave salvezza. I calabresi, reduci dal pari contro il Modena, sono chiamati a raccogliere punti pesanti per agganciare almeno la zona playout. Non se la passa meglio la formazione emiliana, che non vince da cinque giornate e si trova a +1 dalla zona calda della classifica.

Sabato di fuoco con un programma ricco di incroci. Allo Zini, la Cremonese ospita il Catanzaro in uno scontro diretto per il quarto posto: i giallorossi vogliono consolidare la posizione, mentre i grigiorossi di Stroppa puntano il sorpasso, con appena un punto a dividerli. Attesa la sfida tra i bomber, ma né Vásquez, out per infortunio, né Iemmello, squalificato, saranno della partita.

Punti pesanti in palio anche tra Carrarese e Frosinone: i toscani, in fiducia dopo tre risultati utili consecutivi, cercano di allontanarsi dalla zona calda, mentre i ciociari, imbattuti da quattro turni, vogliono mettere in cascina punti preziosi per l’obiettivo salvezza. La Salernitana è ormai all’ultima chiamata per alimentare le speranze di permanenza in categoria. All’Arechi arriva un Modena più tranquillo in classifica, ma deciso a blindare la salvezza il prima possibile.

Sfida dal sapore di riscatto tra Mantova e Juve Stabia, entrambe reduci da una sconfitta nell’ultimo turno. Situazioni di classifica opposte: i campani lottano per la zona playoff, mentre i virgiliani cercano punti per risalire dalla zona playout. Assente Adorante, squalificato.

A Marassi, la Sampdoria si gioca un pezzo di stagione contro il Palermo: i blucerchiati lottano per mantenere la categoria, mentre i rosanero vogliono consolidare la posizione in zona playoff. Occhi puntati anche sul Rigamonti, dove il Brescia, senza successi da quattro giornate e con Maran in bilico, ospita un Cesena in piena corsa per migliorare il piazzamento playoff.

Domenica altre tre sfide interessanti. Il big match della giornata è senza dubbio Spezia-Pisa, scontro diretto tra terza e seconda forza del campionato. Una vittoria della squadra di Inzaghi permetterebbe ai nerazzurri di avvicinare il Sassuolo. Per lo Spezia, invece, un ko significherebbe dover guardare con maggiore attenzione alla lotta playoff.

Proprio il Sassuolo, ormai a un passo dalla Serie A, ospita un Bari chiamato all’impresa per restare aggrappato alla corsa playoff. I neroverdi viaggiano a gonfie vele, con 13 punti conquistati nelle ultime cinque giornate. Chiude il programma la sfida del Tombolato tra Cittadella e Südtirol: i veneti, con una vittoria, potrebbero fare un passo forse decisivo verso la salvezza.

Serie B, 28esima giornata: il programma

Di seguito, il programma completo e gli orari della 29esima giornata di Serie B: