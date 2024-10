Giugliano-Juve 1-0, moviola: Bianconeri in 10 dopo soli 9’, negati due rigori, cosa è successo

La prova dell’arbitro Leone nel match di serie C analizzata ai raggi X, il fischietto di Barletta ha ammonito due giocatori e ne ha espulso uno

E’ un ex calciatore Domenico Leone, la scelta della Can-C per Giugliano-Juve Next Gen: il fischietto pugliese era arrivato fino alla C2 prima di abbracciare la carriera arbitrale. In stagione è stato utilizzato quasi in ogni turno ma vediamo come se l’è cavata questo pomeriggio.

I precedenti di Leone con Giugliano e Juventus

C’erano due precedenti di Leone con gli Under 23 bianconeri che con il fischietto di Barletta in campo non avevano mai vinto: un pari e una sconfitta il bilancio.

L’arbitro ha ammonito due giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Marco Pilleri di Cagliari e Daniele De Chirico di Molfetta con IV uomo Riccardo Tropiano di Bari, l’arbitro ha ammonito due giocatori e ne ha espulso uno. Al 9’ rosso per Puzka (J). Ammoniti Mulazzi e Afena Gyan

Giugliano-Juve, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 4′ Giorgione viene ostacolato in maniera sospetta al momento del tiro, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore. Al 9′ la Juve è già in 10: espulso Puzka per fallo su Ciuferri, lanciato a rete. Un minuto e mezzo dopo arriva il gol dei campani con Balde. Al 40′ ammonito Mulazzi. E’ il primo giallo del match. Al 72′ ammonito Afena Gyan per proteste dopo un intervento non fischiato dall’arbitro che avrebbe portato a un calcio di rigore. Finale nervoso ma il risultato non cambia e dopo 3’ di recupero il Giugliano vince 1-0 condannando la squadra di Montero al terzo ko di fila.