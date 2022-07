Giulio Ciccone: "Sono giorni difficili al Tour de France"

11-07-2022 22:58

L’edizione 2022 del Tour de France per Giulio Ciccone non è affatto facile. Come spiegato in un tweet, il ciclista della Trek-Segafredo ha infatti qualcosa a livello fisico che lo sta bloccando: “Sono giorni difficili al Tour de France. Sto combattendo contro un virus intestinale che sta creando problemi alla mia corsa”.

“Nel giorno di riposo per me totale relax per cercare di recuperare. Correre il Tour in queste condizioni è difficile, ma non voglio arrendermi senza averci provato fino all’ultimo”, ha concluso così il tweet. Ciccone è 149° in classifica generale a un’ora e 15 minuti da Tadej Pogacar.