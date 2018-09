Giuseppe Rossi choc: chiesto un anno di squalifica

La procura antidoping di Nado Italia ha chiesto un anno di squalifica per l'ex attaccante del Genoa Giuseppe Rossi. L'ex centravanti della Fiorentina e della Nazionale italiana è stato trovato positivo a un controllo antidoping effettuato il 12 maggio 2018, al termine della gara Benevento-Genoa, terminata 1-0 per i campani.

La sostanza rintracciata è la dorzolamide, un inibitore dell'anidrasi carbonica: un agente anti-glaucoma, che agisce diminuendo la produzione di umore acqueo ed è contenuto solitamente nei colliri. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Pepito, attualmente senza contratto, nei due interrogatori cui è stato già sottoposto ha negato di aver mai assunto colliri e non ha dato spiegazioni plausibili all'utilizzo della sostanza. Il processo è fissato per il primo ottobre alle 14.

L'ex Azzurro era alla ricerca di un club e il suo agente Andrea Pastorello nelle scorse settimana aveva detto di aspettare un'offerta importante da parte di alcuni club di serie A.

Queste le parole a RMC Sport: "Ha già rifiutato varie squadre, almeno dodici, non solo in A. Stiamo lavorando per trovare una soluzione che possa soddisfarlo. Fisicamente sta bene, a fine campionato lo ha dimostrato e a Benevento ad esempio in una delle ultimissime partite fu uno dei migliori in campo".

Rossi ha avuto una carriera costellata dagli infortuni ma non ha mai pensato al ritiro: "Quanti interventi chirurgici ho avuto – aveva detto in una recente intervista alla BBC -? Quattro, cinque, ho perso il conto… Se ho pensato di smettere? Ho sacrificato troppo per questo, non potrei mai abbandonare il calcio perchè amo troppo questo gioco. Credo di meritare una nuova opportunità da qualche parte, adesso sfortunatamente non gioco a causa di un infortunio e non per le mie abiità. Continuerò a combattere e dimostrerò che sono in grado di essere dove dovrei essere".

SPORTAL.IT | 25-09-2018 12:35