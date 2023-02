Glasner: "Il Napoli, per caratteristiche, è una squadra 'anti-italiana'"

Il tecnico dell'Eintracht Francoforte ha dato la sua visione del match di Champions in programma all'ex Waldstadion, oggi Deutsche Bank Park

20-02-2023 14:07

Sono arrivate le parole, alla vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli, di Oliver Glasner. Il tecnico austriaco dei tedeschi ha presentato così il match di andata degli ottavi di finale di Champions League: “Il Napoli? Per quanto mi riguarda, si tratta di una squadra ‘anti-italiana’. Possiedono di gran lunga la massima intensità, giocano in maniera molto aggressiva senza palla, con un pressing molto alto e contro-pressing straordinariamente intenso. Lo sappiamo e ci siamo preparati proprio per questo”.

E ancora: “Detto questo, il Napoli non può ridursi solo alla fase offensiva: nel complesso, hanno un ottimo equilibrio e subiscono pochi gol, a conferma che la miglior difesa è legata a una fase offensiva ben curata. Gli azzurri ha giocato una fase a gironi eccezionale: noi però cercheremo di fermarli, sono convinto che la mia squadra abbia tutte le possibilità del caso da sfruttare”.