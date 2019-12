Gli auguri di Ibra sui social scatenano i tifosi del Milan

A Galliani non risponde più al telefono, a Malmoe gli staccano anche il naso dalla statua, in Italia Milan e Napoli ancora pensano a lui ma anche a Liverpool – sponda Everton – Turchia e Brasile. Il giallo di Natale continua ad essere Zlatan Ibrahimovic. Il futuro dello svedese continua ad essere un punto interrogativo. Si ritira o accetterà un’altra sfida? E questa avrebbe eventualmente i colori rossoneri?

CAPODANNO – Lui da giorni non rilascia altre dichiarazioni e neanche il suo agente Raiola rilascia indizi ma l’impressione è che prima di Capodanno si conoscerà la verità.

GLI AUGURI – Zlatan intanto sul suo account twitter ha mandato gli auguri di Natale ha tutti ma l’immagine postata è quantomai enigmatica: un leone che si riposa sdraiato per terra e alza il dito medio verso chi lo guarda”.

LE REAZIONI – Quasi mille i commenti dei suoi follower sui social e assieme a tifosi di Besiktas, Galatasaray, Flamengo ed Everton, tantissimi appartengono ai fan del Milan.

INTERPRETAZIONI – Come interpretare la foto di quel leone? C’è chi scrive: “Vuol dire che non viene”, o anche: “Sta mandando a quel paese la nostra dirigenza”, oppure: “I leoni non mollano mai”.

LA SPERANZA – I tifosi sognano ancora: Io in questa immagine ci vedo il Milan , per me è un messaggio” o anche: “Torna a casa DIO ZLATAN!”.

CLAUSOLA – Un tifoso osserva: “Semmai tornasse Ibrahimovic voglio una clausola espressa nel contratto: instaurare un regno del terrore fatto di high kick, calci rotanti e devastanti ginocchiate nei denti ai suoi compagni di squadra. Voglio vedere il terrore nei loro occhi già nel tunnel degli spogliatoi” oppure: “Sì, ma una cosa di giorno. Non possiamo aspettare all’infinito. Patti chiari e amicizia lunga caro Zlatan”.

PERSONALITA’ – Sarebbe il regalo più gradito il ritorno di Zlatan in rossonero: “Ibrahimovic non è soltanto necessario per ridare un minimo di entusiasmo all’ambiente e una scossa allo spogliatoio con la sua personalità sempre debordante. È anche il fallimento di tutte le dirigenze che hanno tenuto in mano il Milan dal 2012 ad oggi”.

SPORTEVAI | 25-12-2019 10:16