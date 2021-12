Gli auguri social poco natalizi di Ibra scatenano la bufera sul web

25-12-2021 10:06

Ci sono i calciatori normali e c’è Ibra. C’è chi a Natale si fa ritrarre davanti l’albero o nelle mete esotiche di vacanze e chi “scandalizza” anche nei santi giorni. Se per esempio Cristiano Ronaldo ha postato una foto con la compagna, i figli, la madre e tutti i parenti stretti, il contraltare arriva da Zlatan Ibrahimovic. Non è nuovo il bomber del Milan a stupire tutti con i suoi auguri natalizi particolari ma stavolta si è superato.

Ibra posta immagine con dito medio alzato e una fiammella accesa

Il “Merry Christmaz” dello svedese su twitter è assai particolare: il bomber ha postato sui profili social un’immagine di un dito medio alzato con una fiammella, a mò di candela. Questo è il quarto anno consecutivo che Ibra posta l’immagine di un dito medio per celebrare il Natale e con la doppia zeta nella parola Christmas. Un anno fa c’era un guanto bianco di Babbo Natale sullo sfondo rosso, due anni fa invece scelse un leone, mentre tre anni fa c’era uno gnomo con il dito alzato.

Ai tifosi non è piaciuta l’iniziativa di Ibra

In pochi minuti migliaia le reazioni dei follower. Non mancano auguri ricambiati ma la maggioranza non approva: “When you are famous and that fame makes you ridiculous..” o anche: “A 40 anni ti metti ancora a fare il bimbominchia” oppure: “Solita eleganza… Complimenti”. Infine la chiosa: “Zlatan don’t celebrate christmas. Christmas celebrates Zlatan (non è Zlatan a festeggiare Natale è il Natale che festeggia Zlatan”).

