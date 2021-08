Gli Us Open perdono il campione in carica: stagione finita per Thiem

Gli Us Open si preparano ad incoronare un nuovo vincitore. O quantomeno uno diverso da quello del 2020. La notizia, a poco meno di due settimane dal via dell’ultimo Slam della stagione, è la conseguenza dell’annuncio dato dal trionfatore a Flashing Meadows dodici mesi fa, Dominic Thiem, che ha annunciato come la propria stagione si sia conclusa in anticipo.

“Non è stata una decisione facile da prendere, ma purtroppo è stato inevitabile. Ho una lunga carriera davanti a me e non voglio correre rischi” ha dichiarato il numero 6 del mondo, tormentato da giugno dall’infortunio al polso sunito al Mallorca Open.

Thiem ha poi spiegato nei dettagli il proprio stato di salute: “Sono molto deluso perché non potrò difendere il titolo a New York, ma nonostante abbia indossato una stecca e abbia fatto tanti esercizi per tornare in forma, settimana scorsa in allenamento ho avvertito nuovamente dolore. Così dopo essermi consultato con i dottori abbiamo deciso per una strategia conservativa e per riutilizzare la stecca”.

OMNISPORT | 18-08-2021 16:15