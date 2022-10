Globe Soccer Award 2022: ecco tutti i candidati ufficiali

20-10-2022 19:27

Il prossimo 17 novembre a Dubai ci saranno le premiazioni per il Globe Soccer Awards, i riconoscimenti per i big del calcio mondiale in una cerimonia piena di sfarzo e di attenzione mediatica.

Per questo grande evento, più mediatico che altro, le votazioni sono aperte al pubblico da oggi al 1° novembre, i vincitori verranno selezionati dal 3 al 10 novembre dai tifosi assieme a una giuria di esperti, allenatori, direttori e presidenti. Ecco i candidati.

Miglior giocatore dell’anno:

Trent Alexander-Arnold

Karim Benzema

Joao Cancelo

Casemiro

Thibaut Courtois

Kevin De Bruyne

Luis Diaz

Phil Foden

Erling Haaland

Sebastien Haller

Ciro Immobile

Vinicius Junior

Harry Kane

Joshua Kimmich

Robert Lewandowski

Riyad Mahrez

Sadio Mané

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Luka Modric

Neymar

Christopher Nkunku

Cristiano Ronaldo

Mohamed Salah

Heung-Min Son

Giocatore dell’anno per i fan di Tik Tok

Karim Benzema

Thibaut Courtois

Kevin De Bruyne

Erling Haaland

Robert Lewandowski

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Mohamed Salah

Miglior giocatrice dell’anno

Aitana Bonmatí

Millie Bright

Lucy Bronze

Linda Caicedo

Debinha

Christiane Endler

Caroline Graham Hansen

Pernille Harder

Ada Hegerberg

Jennifer Hermoso

Marie-Antoinette Katoto

Sam Kerr

Catarina Macario

Beth Mead

Vivianne Miedema

Lena Oberdorf

Alexandra Popp

Alexia Putellas

Wendie Renard

Yamila Rodriguez

Miglior squadra dell’anno

Ajax

Al-Hilal

Athletico Paranaense

Bayern Monaco

Boca Juniors

Eintracht Francoforte

Feyenoord

Flamengo

Liverpool

Manchester City

Milan

Palmeiras

Paris Saint-Germain

Porto

Rangers

Real Madrid

River Plate

Roma

Villarreal

Wydad

Miglior squadra femminile dell’anno

Arsenal

Barcellona

Bayern Monaco

Chelsea

Juventus

Lione

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Roma

Wolfsburg

Miglior allenatore dell’anno

Carlo Ancelotti

Sonia Bompastor

Sergio Conceicao

Unai Emery

Abel Ferreira

Renato Gaucho

Jonatan Giraldez

Oliver Glasner

Josep Guardiola

Simone Inzaghi

Jurgen Klopp

José Mourinho

Julian Nagelsmann

Stefano Pioli

Mauricio Pochettino

Arne Slot

Luciano Spalletti

Martina Voss-Tecklenburg

Sarina Wiegman

Xavi

Miglior giocatore emergente dell’anno

Hareb Abdullah

Julian Alvarez

Jude Bellingham

Eduardo Camavinga

Francisco Conceicao

Gavi

Ryan Gravenberch

Josko Gvardiol

Rafael Leao

Nuno Mendes

Ilaix Moriba

Jamal Musiala

Victor Osimhen

Pedri

Bukayo Saka

Gabriel Veron

Federico Valverde

Vitinha

Dusan Vlahovic

Florian Wirtz

Miglior presidente dell’anno

Khaldoon Al Mubarak (Manchester City)

Pinto da Costa (Porto)

Herbert Hainer (Bayern Monaco)

Florentino Perez (Real Madrid)

Paolo Scaroni (Milan)

Miglior DS dell’anno

Edwards/Julian Ward (Liverpool)

Cristiano Giuntoli (Napoli)

Paolo Maldini/Ricky Massara (Milan)

Hasan Salihamidzic (Bayern Monaco)

Michael Zorc (Borussia Dortmund)

Miglior agente dell’anno

Leon Angel/Frank Trimboli

Jonathan Barnett

Jorge Mendes

Rafaela Pimenta

Pini Zahavi

Miglior scout dell’anno

Juni Calafat

Fermin Galeote Martin

Barry Hunter

Geoffrey Moncada

Markus Pilawa