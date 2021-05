Gobert, Fournier, Batum: la Francia con uno squadrone a Tokyo 2020

Sarà una formazione davvero molto competitiva quella con cui si presenterà la Francia ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Il commissario tecnico dei transalpini, infatti, ha ufficializzato la lista dei convocati per la rassegna a cinque cerchi selezionando giocatori che, durante l’anno, sono risultati protagonisti non solo in NBA ma anche nel vecchio continente.

Il nome di maggior spicco è certamente quello di Rudy Gobert, prossimo a cominciare i playoff oltreoceano con i Jazz. Il “totem” di Utah sarà affiancato da altri quattro connazionali impegnati questa stagione in NBA: Nicolas Batum, Evan Fournier, Timothé Luwawu-Cabarrot e Frank Ntilikina.

Di seguito la lista completa dei giocatori scelti da Vincent Collet:

Andrew Albicy (Gran Canaria)

Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Nando De Colo (Fenerbahce)

Moustapha Fall (ASVEL)

Evan Fournier (Boston Celtics)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Thomas Heurtel (ASVEL)

Timothé Luwawu-Cabarrot (Brooklyn Nets)

Amath M’Baye (Pinar Karsiyaka)

Frank Ntilikina (New York Knicks)

Vincent Poirier (Real Madrid)

Guerschon Yabusele (ASVEL)

OMNISPORT | 21-05-2021 14:20