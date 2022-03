Goggia: "Devo raccogliere le energie rimaste per l'obiettivo discesa"

14-03-2022 18:21

Dopo aver brillato alle Olimpiadi di Pechino 2022 con l’argento in discesa, nonostante l’infortunio patito poche settimane prima a Cortina, Sofia Goggia vuole chiudere nei migliori dei modi questo inverno conquistando anche la coppa di specialità in Coppa del Mondo.

A Courchevel, la campionessa azzurra è arrivata decima nella prova con un distacco di 83 centesimi dalla prima. Si tratta solo di un test ma Sofia Goggia dovrà ovviamente fare molto meglio per realizzare il suo obiettivo stagionale, decisamente alla portata dopo i grandi risultati ottenuti in Coppa del Mondo.

Queste le parole della campionessa olimpica ai microfoni della FISI dopo il test a Courchevel: “Sono tornato a casa da Crans Montana e mi sono concessa qualche giorno di riposo perché mi rendo conto che la stagione è stata molto pesante con l’infortunio di Cortina, ho messo in gioco tutta la forza che avevo per recuperare in vista delle Olimpiadi e cosi è stato”.

Sofia Goggia prosegue: “Devo raccogliere le energie rimaste per raggiungere l’obiettivo finale della Coppa del mondo di discesa. La pista nuova mi è molto piaciuta, nella prima prova cronometrata mi è mancata ancora un attimino la confidenza nelle curve a sinistra sulla gamba infortunata, ci sarà da fare una bella analisi video per fidarsi totalmente”.

