Goggia prima e Brignone terza nella prima prova di Cortina

20-01-2022 13:11

Sofia Goggia e Federica Brignone iniziano benissimo la settimana di prove e gare sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. Nel primo test cronometrato in vista della discesa di Coppa del Mondo di sabato la bergamasca campionessa olimpica in carica della specialità, che non gareggia su questa pista da quattro anni, ha fatto segnare il miglior tempo, mentre la valdostana si è piazzata terza a 33 centesimi dalla compagna di squadra fino a qualche mese fa acerrima rivale e ora apparentemente grande amica. C’è da dire però che Goggia ha saltato una porta ma in prova i tempi di chi non completa correttamente il percorso sono ugualmente validi.

In mezzo alle due fuoriclasse azzurre, a 20 centesimi da Sofia, c’è l’austriaca Ramona Siebenhofer, vincitrice proprio a Cortina tre anni fa delle sue uniche due gare di Coppa del Mondo. Quarta la statunitense Breezy Johnson, seconda nella classifica di specialità dietro a Goggia e che ha dovuto saltare la tappa di Altenmarkt-Zauchensee per un infortunio al ginocchio, quinta e tredicesima le svizzere Lara Gut e Corinne Suter, quest’ultima laureatasi iridata della specialità l’anno scorso proprio a Cortina. Quattordicesima Elena Curttoni, più indietro le altre azzurre. Domani l’ultima prova cronometrata.

OMNISPORT