Gol ed emozioni: fra Salernitana ed Empoli finisce 2-2

05-09-2022 21:04

Finisce 2-2 fra Salernitana ed Empoli. Meglio i toscani nel primo tempo, che però non hanno chiuso in vantaggio, più incisivi i campani nella seconda frazione.

L’Empoli passa in vantaggio al minuto numero 30: cross di Henderson, Satriano anticipa Fazio e di testa batte Sepe. Il gol scuote la Salernitana che trova il pareggio otto minuti dopo. Mazzocchi salta tre avversari e poi fredda Vicario. Nel secondo tempo i padroni di casa spingono sull’acceleratore e passano in vantaggio al 61′. Il neo entrato Vilhena, dopo un calcio d’angolo di Candreva, serve a Dia che non perdona. Poco dopo Piatek – all’esordio – sfiora il 3-1. A questo punto, però, la Salernitana cala il ritmo. L’Empoli prende fiducia e al minuto numero 81 trova il 2-2 con Lammers, il cui tiro dal limite viene deviata da Fazio. Il pareggio, alla fine, è il risultato più giusto. Entrambe le squadre allungano a quattro risultati la serie positiva.