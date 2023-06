Golden Gala, Mei: "Siamo entusiasti per la serata di Firenze"

Il numero uno della Federazione

04-06-2023 10:26

Soddisfazione da parte per la Fidal per l’ultima edizione, andata in scena il 2 giugno a Firenze, del Golden Gala.

“Siamo entusiasti per la serata di Firenze, un successo organizzativo e tecnico riconosciuto in tutto il mondo – le parole del presidente FIDAL Stefano Mei – Il record mondiale di Faith Kipyegon nei 1500 metri, quattro migliori prestazioni mondiali dell’anno e tre record del meeting hanno suggellato un evento di valore eccezionale, degno degli altissimi standard richiesti dalla Wanda Diamond League, davanti ad un pubblico caloroso, appassionato e competente che ha colpito positivamente il presidente della World Athletics Sebastian Coe e il presidente della European Athletics Dobromir Karamarinov. Anche grazie all’affetto dei 7000 spettatori che hanno riempito le tribune del Ridolfi, gli atleti italiani hanno saputo esaltarsi e dimostrare le loro qualità: da sottolineare le tre vittorie di Diaz, Fabbri e Iapichino, una tripletta che non ha precedenti. Oltre a loro, tanti altri azzurri sono stati straordinari, così da farci guardare con ottimismo agli appuntamenti della stagione, a partire dai prossimi Europei a squadre in Polonia”.

In chiave italiana da ricordare il tris azzurro di vittorie mai accaduto prima: Diaz 17,75 nel triplo (primato italiano), Leonardo Fabbri 21,73 nel peso, Larissa Iapichino 6,79 nel lungo.