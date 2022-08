06-08-2022 21:19

Il Milan va in svantaggio dopo soli 19 secondi allo Stadio Romeo Menti contro il Vicenza ma poi dilaga e porta a casa un facile 6-1 sui biancorossi che militano attualmente in Serie C.

Vicenza-Milan 1-6: i gol

Dicevamo, i padroni di casa vanno avanti dopo 19 secondi con Rolfini che incorna un cross di Begic battendo Maignan. All’11’ pareggia Leao su assist di Rebic, poi al 21’ è Messias a mandare i campioni d’Italia in vantaggio di testa su cross di Leao. Alla mezz’ora due gol nel giro di un minuto, prima con Rebic e poi con un’autorete di Dalmonte. Nella ripresa, al 50’ pokerissimo di Tomori di testa su angolo di Bennacer, infine al 69’ Rebic segna la sua doppietta personale e il definitivo 6-1.

Vicenza-Milan: un quarto d’ora in campo e un palo per De Ketelaere

Al 75’ è entrato in campo al posto di Brahim Diaz Charles De Ketelaere, il Predestinato, l’uomo più atteso dai tifosi del Milan non solo, e e nei suoi primi minuti prima ha colpito male un buon pallone e poco dopo ha colpito un palo. Poi però, con la partita ormai senza storia, non ha inciso più di tanto. Domani contro l’ancor più agevole Pergolettese dovrebbe avere più spazio.

Milan, allarme infortuni: Giroud dà forfait, Tonali si ferma

Ma è già allarme infortuni per Stefano Pioli. Kjaer e Bakayoko non hanno giocato ma questo era previsto nel processo di recupero fisico e domani, contro la Pergolettese, ci saranno. Olivier Giroud ha invece dovuto dare forfait a causa di un affaticamento muscolare. Infine, all’inizio del secondo tempo, si è fermato Sandro Tonali, che è dovuto uscire dopo una scivolata, sostituito da Krunic. Per lui un infortunio all’inguine che verrà valutato lunedì ma quasi sicuramente non ci sarà per l’esordio in campionato contro l’Udinese.