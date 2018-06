Goleada del Tre Fiori, debutto trionfale di Sossio Aruta

Debutto trionfale di Sossio Aruta al Tre Fiori. L’attaccante 47enne, diventato personaggio televisivo grazie al reality sul calcio “Campioni” e alla trasmissione di Maria De Filippi “Uomini e donne”, ha esordito in Europa League con la maglia della società sammarinese.

La punta di Castellamare di Stabia, che dal 1988 calca i campi di calcio, è entrato negli ultimi tre minuti della partita contro il Bala Town e ha partecipato alla notte da incorniciare del Tre Fiori, che ha travolto per 3-0 i gallesi al Morgagni di Forlì ipotecando una storica qualificazione al secondo turno preliminare della competizione europea. Il Tre Fiori è andato a segno al 7′ con un’autorete di Anthony Miley, al 32′ con Giacomo Pracucci e al 36′ con Mirco Vassallo.

Aruta ha così portato fortuna alla squadra della Repubblica del Titano, attesa in ogni caso a un ritorno complicato in Gran Bretagna. La punta campana ha esultato su Instagram, pubblicando una foto del suo debutto in campo: “A 48 anni dopo IL DEBUTTO IN CHAMPIONS , ORA IN EUROPA LEAGUE…VINTO 3 A 0 GRANDE PRESTAZIONE E COMPLIMENTI RAGAZZI…ORA MANCA QUEL MINUTO IN SERIE A….E POI…GAME OVER”, il post del giocatore, che durante i pochi secondi in campo ha cercato di mettersi in mostra tenendo il pallone lontano dall’area del Tre Fiori, in 10 uomini a causa di un’espulsione.

Il contratto di Aruta è attualmente solo per due partite, ovvero l’andata e il ritorno del preliminare di Europa League, ma non è escluso un possibile rinnovo se l’esperienza sarà positiva, soprattutto come talismano. Il suo sogno resta di debuttare un giorno in serie A: alcuni mesi fa aveva lanciato un appello al presidente del Benevento Vigorito. “Fatemi giocare almeno un minuto”.

SPORTAL.IT | 29-06-2018 11:50