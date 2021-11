Golf, Tiger Woods: “Tornerò a giocare, ma non più a tempo pieno”

30-11-2021 10:52

Lo scorso 23 febbraio, Woods era rimasto coinvolto in un grave incidente d’auto vicino a Los Angeles. Ricoverato d’urgenza al Cedars Sinai Medical Center, è stato dimesso dopo 22 giorni, riportando fratture multiple alle gambe a cui ha fatto seguito un intervento chirurgico alla caviglia ed alla parte bassa della gamba destra.

Insomma un incidente con parecchie conseguenze e danni fisici per il più grande golfista al mondo che sta tutt’ora completando il suo percorso riabilitativo.

Il 15 volte campione di un Major è tornato a calcare un campo da golf settimana scorsa: oltre alla grande soddisfazione ci sono anche le sue prime parole in pubblico, a Gold Digest.

Il forte golfista si è soffermato sulle sue condizioni fisiche: “Non sono nemmeno a metà del processo di riabilitazione. Dopo i miei problemi alla schiena, ho sentito che dovevo scalare l’Everest per tornare ai massimi livelli. Dovevo farlo e l’ho fatto. Non credo che sarò in grado di conquistare di nuovo l’Everest con la mia attuale condizione. Dovrò scegliere. Questa è una realtà sfortunata, ma è la mia realtà. Sono in pace con essa e la accetto”.

La voglia tornare a giocare però c’è: “È certamente realistico che un giorno tornerò al PGA Tour, ma mai più a tempo pieno. Sarà una questione di scelte. “Non ho bisogno di giocare contro i migliori giocatori del mondo per avere una bella vita”.

OMNISPORT