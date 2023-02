​Gollini si presenta al Napoli: "Ho subito legato con Osimhen"

Il portiere (secondo di Meret) appena arrivato dalla Fiorentina: "Voglio dare il massimo contributo per questa piazza"

“Sono contento di essere arrivato al Napoli, mi sento come in famiglia”. Pierluigi Gollini ha parlato così, in sede di presentazione con la nuova maglia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Sono qui da poco ma mi sembra di essere al Napoli da tanto tempo. Mi sono inserito benissimo anche grazie ai compagni che mi hanno accolto subito con affetto. Ho trovato un gruppo solido e unito che può fare cose molto importanti”. Quindi, il retroscena di mercato: “Sarei potuto arrivare già questa estate, ma avevo già avviato i contatti e la trattativa con la Fiorentina. Quando si è ripresentata l’occasione a gennaio ho subito accettato con entusiasmo”

“Sono contento perché sapevo di trovare una piazza che vive l’amore e la passione per la squadra in maniera unica e speciale. Ho sempre ammirato il clima che c’è a Napoli in un ambiente che trasmette emozioni enormi per il calcio”. Domenica contro la Roma, Osimhen ha abbracciato te dopo il gol. “Sì, lo ringrazio per il gesto. Prima della gara gli avevo detto di dimostrarmi quanto fosse un leone in campo. Era una partita molto delicata e lui ha segnato un gol strepitoso. Mi sono trovato subito bene con Victor e con tutti i ragazzi del gruppo. Ora voglio dare il mio massimo contributo dentro e fuori dal campo”.