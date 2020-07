Gonzalo Higuain tiene in apprensione Sarri

Il problema accusato durante il riscaldamento gli ha impedito di scendere in campo da titolare contro la Lazio ed ora Gonzalo Higuain rischia di saltare anche Udinese-Juventus.

Le condizioni del Pipita, afflitto da una lieve lombalgia, secondo ‘Sky Sport’ non preoccupano particolarmente lo staff medico bianconero tanto che Higuain non è stato sottoposto a esami strumentali.

È chiaro però che, soprattutto in vista dell’ormai prossimo impegno di Champions League contro il Lione, alla Juventus nessuno vuole correre rischi.

Higuain quindi oggi si è sottoposto a terapia e potrebbe saltare la trasferta di Udine giovedì sera per tornare a disposizione nelle ultime tre giornate. In quel caso Dybala, anche lui non al top per un fastidio alla schiena accusato nei giorni scorsi, sarà chiamato agli straordinari insieme a Cristiano Ronaldo.

OMNISPORT | 21-07-2020 19:55