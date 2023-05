Gosens ai box per almeno 10 giorni

Secondo la Gazzetta dello Sport non sarà necessaria nessuna operazione, Gosens salterà le prossime di campionato e la sfida di Champions contro il Milan

01-05-2023 11:37

Brutta tegola in casa Inter: il quinto tedesco, Robin Gosens, dopo aver siglato la rete del momentaneo 2-1 casalingo contro la Lazio, è uscito dal campo per un grave infortunio.

Nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti e novità riguardo la situazione dell’ex giocatore dell’Atalanta: ad oggi, però, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non sarà necessario nessun intervento chirurgico. A Gosens serviranno almeno dieci giorni di recupero: la pausa necessaria vedrà out Gosensin campionato contro Verona e Roma. Il quinto della squadra allenata da Simone Inzaghi perderà anche la prima gara di semifinale contro il Milan in Champions League.