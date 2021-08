Gotti celebra Pussetto: "Non me l'aspettavo"

Luca Gotti ha parlato dopo la netta vittoria dell’Udinese contro il Venezia: “Ho visto una squadra abbastanza tonica fisicamente. Mi posso avvalere del fatto che parecchi di quelli scesi in campo stasera erano insieme già l’anno scorso e questo ci facilita in questa fase del campionato perché già conoscono le idee. Ci sono stati venti minuti del primo tempo in cui il ritmo è stato altissimo, si andava avanti e indietro e abbiam perso le misure, sia noi che loro. Poi ci siamo rimessi a posto e siamo riusciti a gestire partita ed energie nel miglior modo”.

Pussetto tra i migliori: “E’ una bella notizia dal primo giorno di ritiro. Non me l’aspettavo che fosse così avanti, si è allenato con continuità, l’ho sempre detto. La partita è frutto di quello che ha fatto in questi 50 giorni”.

OMNISPORT | 27-08-2021 21:11