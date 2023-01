19-01-2023 17:54

Il tecnico dello Spezia Gotti ha commentato così la sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta: “Sapevo che l’Atalanta si sarebbe presentata così, in una partita in cui ti immagini momenti di grande pressione devi avere qualcuno che sale, per quello ho scelto Holm e Nzola, altrimenti rischi di subire un monologo”.

“L’atteggiamento iniziale è stato molto buono. In due minuti prendi due gol, c’è il rischio di prendere un’imbarcata, ma i ragazzi sono stati bravi e sono rimasti in partita. Prima del 4-2 ho cullato l’idea di riprenderla, avevamo tolto qualche sicurezza all’Atalanta, lì ho creduto ad un finale diverso, il quarto gol ha chiuso la partita. Il risultato finale non mi piace”.