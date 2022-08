Gp Austria, FP1: Miller il più veloce

19-08-2022 11:11

Dopo il temporale di questa notte abbattutosi sul circuito austriaco del Red Bull Ring, tutti i piloti sono scesi in pista con le gomme rain, prima di poterle cambiare e abbassare sensibilmente i loro tempi sul giro.

Archiviata la settimana di pausa, questa mattina prima sessione di prove libere in cui Miller si è dimostrato il più veloce su una pista appunto, parzialmente bagnata. L’alfiere della Ducati ha fermato il crono sull’1.30.756 precedendo Zarco di più di mezzo secondo.

Terzo posto per Mir su Suzuki, a due decimi da Zarco. Chiudono la top five Jorge Martin e il campione del mondo in carica Fabio Quartararo che chiude ad un secondo da Miller. Sesto posto per Alex Rins, settimo per Binder e ottavo per Nakagami. Chiudono la top ten due italiani: Bastianini e Dovizioso.

Bagnaia non va oltre il 16° tempo, con un secondo e mezzo di distacco dal leader Miller. Da registrare una caduta fortunatamente senza alcuna conseguenza per Remy Gardner. Seconda sessione di prove in programma alle 14:05.

I risultati delle Libere 1 – top ten

1 J. MILLER 1:30.756

2 J. ZARCO +0.618

3 J. MIR +0.820

4 J. MARTIN +0.860

5 F. QUARTARARO +1.017

6 A. RINS +1.119

7 B. BINDER +1.157

8 T. NAKAGAMI +1.185

9 E. BASTIANINI +1.220

10 A. DOVIZIOSO +1.251