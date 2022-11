GP Brasile, tante emozioni in passato: l'ultimo obiettivo Ferrari

10-11-2022 12:39

Penultimo appuntamento del campionato in F1, prima della chiusura ad Abu-Dhabi. Si corre in Brasile, nello storico circuito di Interlagos che in passato ha regalato diverse emozioni. Verstappen è campione del mondo già da un po’, così come la Red Bull. Per la Ferrari, l’unico obiettivo rimasto è quello di conquistare il secondo posto in classifica piloti con Leclerc, a meno 5 da Perez. Ovviamente, bisognerà anche mantenere la seconda piazza nella classifica costruttori.

In Brasile, a Interlagos, ci sono state gare storiche e indimenticabili per la Ferrari: impossibile non ricordare il trionfo in rimonta di Raikkonen nel 2007 (ultimo campione del mondo con la Rossa) e quello di Hamilton l’anno successivo con sorpasso decisivo, sotto la pioggia, all’ultima curva su Timo Glock a togliere il Mondiale a Felipe Massa.

La pista misura 4.309 metri e in gara si percorrono 71 giri, per una distanza complessiva di 305,91 km. Il circuito di Interlagos è molto impegnativo per il cambio dato che durante la gara la trasmissione sarà molto sollecitata con circa 3200 cambi di marcia effettuati. A detenere il record di vittorie in Formula 1 a Interlagos è l’ex Ferrari Michael Schumacher con quattro trionfi. Tra quelli in attività i primatisti sono Sebastian Vettel e Lewis Hamilton a quota tre successi. Il record della pista in gara invece appartiene al pilota dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas, che nel 2018 è riuscito a fermare il cronometro sull’1:10.540.

Questo il programma:

Venerdì 11 novembre

Prove Libere 1: ore 16:30 – 17:30

Qualifiche: ore 20:00 – 21:00

Sabato 12 novembre

Prove Libere 2: ore 16:30 – 17:30

Sprint Race: ore 20:30

Domenica 13 novembre

Gara: ore 19:00