GP Francia Moto2, trionfa Raul Fernandez

Il Gran Premio di Francia della classe Moto2 sul circuito Bugatti di Le Mans è stato appannaggio di Raul Fernandez, al secondo successo in cinque gare in carriera in questa categoria. Lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo ha preceduto di un secondo e mezzo l’australiano suo compagno di squadra Remy Gardner e il portacolori dello Sky Racing Team VR46 Marco Bezzecchi, un po’ deluso per il terzo posto, staccato di 4 secondi e mezzo. Tra i favoriti, è caduto il britannico Sam Lowes, in classifica Gardner ha un punto di vantaggio su Fernandez.

OMNISPORT | 16-05-2021 13:30