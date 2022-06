GP Germania MotoGP: cade Bagnaia, domina Quartararo

19-06-2022 14:45

Fabio Quartararo trionfa nel Gran Premio di Germania classe MotoGP e mette una seria ipoteca sulla conquista del secondo titolo mondiale consecutivo. Sul circuito del Sachsenring il francese della Yamaha precede la Ducati Pramac del connazionale Johann Zarco e la Ducati ufficiale dell’australiano Jack Miller. Francesco Bagnaia, con l’altra Rossa ufficiale, è caduto all’inizio del quarto giro.

GP Germania MotoGP: Bagnaia cade al quarto giro

Piccole variazioni in partenza con Quartararo che passa in testa alla prima curva seguito da Bagnaia, a sua volta Espargaro va davanti a Zarco che nel secondo giro si riprende di forza la terza posizione, mentre Bagnaia alla staccata della prima curva supera Quartararo ma va largo e il campione del mondo lo riscavalca anche con un contatto. All’inizio del quarto giro la svolta: Pecco finisce per l’ennesima volta nella ghiaia in stagione perdendo l’aderenza con la gomma posteriore alla prima curva.

GP Germania MotoGP: Quartararo vince in solitudine, doppietta francese con Zarco

Quartararo ha via libera e vince in beata solitudine dominando dal primo all’ultimo metro la sua terza gara stagionale, undicesima in MotoGP e dodicesima in carriera nel motomondiale interrompendo la serie di otto successi consecutivi nella classe regina di Marc Marquez sul Ring della Sassonia… semplicemente perché Marquez non c’è. Alle sue spalle Zarco prova a inseguirlo nei primi giri ma poi si deve arrendere al maggior ritmo del Diablo e si accontenta della piazza d’onore.

GP Germania MotoGP: Miller agguanta il terzo posto per un lungo di Espargaro

Il terzo posto è stato a lungo occupato dall’Aprilia di Aleix Espargaro che prima ha resistito al compagno di squadra e connazionale, lo spagnolo Maverick Vinales, autore poi di un errore probabilmente per un problema meccanico che lo ha costretto al ritiro, quindi Aleix ha tenuto dietro Miller fino ai giri finali, quando un lungo alla prima curva lo ha privato per la seconda volta consecutiva del podio e vede il suo distacco da Quartararo aumentare a 34 punti.

GP Germania MotoGP: Marini quinto e primo degli italiani

Fantastico quinto Luca Marini, primo degli italiani con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team, mentre Bagnaia, ormai a 91 punti di distacco da Quartararo, vede ormai definitivamente tramontate le speranze di conquista del titolo raccogliendo per la seconda volta in stagione uno zero dopo essere partito in pole. Incolore la prestazione di Enea Bastianini, decimo, il portacolori del Team Gresini retrocede al quarto posto nel mondiale, scavalcato da Zarco. Il prossimo appuntamento con la MotoGP è per domenica, in Olanda, ad Assen, l’università del motociclismo.