MotoGP, Pecco Bagnaia: "Bella giornata, abbiamo lavorato alla grande"

17-06-2022 16:51

Inizia come meglio non potrebbe il fine settimana di Pecco Bagnaia nel GP di Germania, sul tracciato del Sachsenring, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Secondo nelle prime libere, il piemontese si prende il miglior crono e il record della pista nella seconda sessione del pomeriggio.

Una partenza a razzo per un pilota che deve ritrovare la vittoria dopo i tanti zero fin qui. Quartararo inizia a essere molto lontano, e in caso di altra caduta, o comunque di un piazzamento non buono, il Mondiale potrebbe diventare già ora un’utopia per Pecco.

Queste le sue parole, subito dopo le FP2, ai microfoni di Sky Sport:

“Questo venerdì di libere è stata sicuramente una bellissima giornata, specialmente guardando all’anno scorso, quando ero ultimo nelle seconde prove libere. Ho cominciato ad andare al massimo fin dalla mattina e devo ammettere che mi sono subito trovato alla grande: adesso non desidero modificare niente sulla mia moto. Pure nel pomeriggio sono andato bene, il lavoro che abbiamo fatto con questo gran caldo sarà davvero prezioso per la continuazione del fine settimana, contando che domani e domenica ci sarà ancora più caldo. La GP22 funziona bene e il percorso iniziato per migliorare il comportamento della moto in curva sta dando i suoi frutti. Adesso abbiamo meno velocità di punta, però la moto gira benissimo, oggi lo ha dimostrato”.