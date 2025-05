GP Miami, Hamilton e Leclerc scintille via radio: Ferrari, che pasticcio gli ordini di scuderia, cosa è successo

Scintille, proteste, primi scricchiolii in casa Ferrari tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc e il muretto. E' successo nella seconda parte del Gran Premio di Miami sugli ordini di scuderia, i team radio

Come se non bastasse l’ennesima gara negativa della Ferrari ci si sono messe anche le scintille, le proteste, i primi scricchiolii in casa Ferrari nel rapporto tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc. E’ successo nella seconda parte del Gran Premio di Miami quando l’inglese si è ritrovato dietro il monegasco e ha chiesto energicamente di scambiare le posizioni. Team radio di fuoco per il 7 volte campione del mondo.

Ordine di scuderia Ferrari, Hamilton protesta: team radio

A poco più di 20 giri dalla fine Leclerc ed Hamilton impantanati nelle retrovie di una gara difficile come poche per la Ferrari, riescono con un doppio sorpasso a superare la Williams di Sainz. Le due rosse sono settima ed ottava. Davanti a loro c’è Kimi Antonelli con la Mercedes.

Hamilton ha gomma media, Leclerc gomma dura. Lewis sente di averne di più, anche per andare a prendere la Mercedes di Antonelli e chiede energicamente e vigorosamente di passare Charles. Il muretto box Ferrari tentenna per tre giri con veementi proteste da parte di Hamilton che non le manda a dire ricordando che lui in Cina si era spostato per far passare il compagno.

Alla fine dopo tre giri arriva l’ordine di scuderia, viene chiesto a Leclerc di lasciar passare Hamilton. Ma è troppo tardi. Ed Hamilton protesta ancora per aver consumato troppo le gomme in aria sporca, cioè dietro il compagno e di non averne più per andar a prendere Antonelli. Ed alla fine viene chiesto a Hamilton di ridare la posizione a Leclerc.

Tutta la rabbia di Hamilton nel team radio