GP Olanda, Bagnaia: "Stiamo raddrizzando un weekend iniziato male"

Queste le parole del torinese della Ducati Francesco Bagnaia, leader del mondiale, dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP sul circuito di Assen: “Oggi è stata dura. Siamo partiti facendo fatica. Siamo stati anche sfortunati perché su questa pista non ci aspettavamo di fare così tanta fatica. Piano piano però la stiamo raddrizzando. Ieri nelle PL2 non abbiamo avuto fortuna. Ho provato cose che non hanno funzionato e ho buttato via il turno, perché poi ha iniziato a piovere. Oggi essere qui è un grande risultato. Dalle PL3 ad adesso abbiamo fatto solo passi avanti. Nelle PL4 abbiamo provato a metà turno un’altra cosa ma non mi è piaciuta e siamo tornati indietro. Ho sempre pensato a questa cosa di passere dalla Q1 in Q2 e fare la prima fila. La faceva sempre Jack e mi piaceva, volevo farla anche io. La stiamo raddrizzando, ma la Yamaha e soprattutto Fabio nelle PL4 ha avuto un passo incredibile. Noi dobbiamo cercare di lottare il più possibile per non perdere altri punti domani”.

OMNISPORT | 26-06-2021 16:51