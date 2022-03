Gp Qatar MotoGP, Binder: "Di solito qui soffro, sono contento"

06-03-2022 18:40

Queste le parole del sudafricano della KTM Brad Binder, secondo a sorpresa nel Gran Premio del Qatar classe MotoGP, gara inaugurale del motomondiale 2022, alle spalle di uno straordinario Enea Bastianini.

“Si tratta del primo podio che ho mai ottenuto qui – ha detto Binder ai microfoni di Sky Sport -. È una delle piste del calendario nelle quali so che soffro tantissimo. Non posso ringraziare abbastanza la KTM per aver fatto un lavoro incredibile. Il nostro pacchetto è molto più competitivo rispetto all’anno scorso. Oggi ho spinto fino alla fine, ma Enea ha fatto lavoro fantastico, congratulazioni a lui. Ho cercato di avvicinarmi negli ultimi giri, ma era tardi. Sono riuscito a tenere il passo all’inizio, sono contento. Tutte le KTM hanno montato la media all’anteriore, semplicemente perché la soft l’ammazzavamo. Sarebbe stato difficile concludere il Gran Premio con la morbida. La scelta è stata ottima, la gomma ha tenuto bene per tutta la gara“.

OMNISPORT