Gran Galà del Calcio 2021, tutti i finalisti

Il Gran Galà del calcio 2020 , come ogni anno da ormai un decennio, premierà i migliori dello scorso campionato di Serie A. Oggi è stata resa nota la lista dei candidati, con un grande assente: Maurizio Sarri.

L’allenatore campione d’Italia in carica con la Juventus, che ha lasciato lo scorso agosto, non figura tra i candidati al premio di miglior allenatore, esattamente come a fine dicembre, quando era uscito il primo elenco dei candidati. Ci sono soltanto Gasperini e Inzaghi. La Juve risulta invece tra le migliori società.

Questo l’elenco completo dei candidati al premio AIC: verranno premiati i migliori per ruolo, più la top 11 dello scorso campionato.

GRAN GALA DEL CALCIO 2020, L’ELENCO DEI CANDIDATI:

Portiere : Gianluigi Donnarumma (Milan), Samir Handanovic (Inter), Wojciech Szczesny (Juventus).

Difensori : Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Giovanni Di Lorenzo e Kalidou Koulibaly (Napoli), Robin Gosens e Hans Hateboer (Atalanta), Theo Hernandez (Milan).

Centrocampisti : Sofyan Armabat (Hellas Verona), Nicolò Barella (Inter), Rodrigo Bentancur e Miralem Pjanic (Juventus), Alejandro Gomez (Atalanta), Dejan Kulusevski (Parma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic (Lazio).

Attaccanti : Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo (Juventus), Zlatan Ibrahimovic (Milan), Josip Ilicic (Atalanta), Ciro Immobile (Lazio), Romelu Lukaku (Inter)

Allenatori : Gian Piero Gasperini (Atalanta), Simone Inzaghi (Lazio).

Arbitro : Gianpaolo Calvarese, Daniele Orsato, Gianluca Rocchi.

Società : Atalanta, Juventus, Lazio.

OMNISPORT | 10-02-2021 21:41