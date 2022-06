07-06-2022 13:28

I top club della Premier League continuano a guardare in casa Inter per le loro campagne acquisti. Secondo la stampa britannica, infatti, non ci sarebbe solo Alessandro Bastoni, che piace al Tottenham, tra i giocatori nerazzurri che potrebbero trasferirsi oltremanica nella prossima stagione.

Inter, il Manchester United su Dumfries

Appena arrivato sulla panchina del Manchester United, il tecnico olandese Erik Ten Hag avrebbe annunciato alla dirigenza dei Red Devils di voler rafforzare le fasce laterali: il suo primo obiettivo per la corsia destra sarebbe il connazionale Denzel Dumfries, esterno che l’Inter prelevò nella scorsa estate dal PSV per circa 14 milioni di euro.

Dopo una sola stagione, dunque, Dumfries potrebbe fare le valigie e permettere all’Inter di mettere a segno un’importante plusvalenza: la dirigenza nerazzurra non ha ancora apposto un cartellino col prezzo del giocatore, ma di sicuro non chiederebbe meno di 30 milioni di euro per l’olandese, reduce da una stagione 5 gol e 7 assist in 45 partite.

Inter, cedere Dumfries per tenere Bastoni

Con la cessione di Dumfries, inoltre, l’Inter potrebbe permettersi di dire di no all’eventuale offerta del Tottenham per Bastoni. L’Inter inoltre avrebbe già prenotato il sostituto dell’olandese: Raoul Bellanova, esterno rivelazione del Cagliari.

Il sacrificio di Dumfries sarebbe ben accetto da parte dei tifosi dell’Inter, almeno a giudicare dalle prime reazioni suscitate sui social network dalla notizia proveniente dall’Inghilterra.

I tifosi dell’Inter approvano il sacrificio di Dumfries

“Se devo scegliere fra sacrificare Bastoni e Dumfries sacrifico Suning, poi Dumfries se non c’è scelta”, il commento critico verso la società di Nyram, che però esprime la sua preferenza per il centrale ex Atalanta. “Ok cedere Dumfries, ma per almeno 50 milioni”, suggerisce Fernando.

“Voglio bene a Dumfries ma visto la situazione dell’Inter se arrivassero 35/40 milioni per lui, non ci penserei molto a venderlo”, il parere di Vincenzo. “Penso che tutti gli interisti firmerebbero per sacrificare Dumfries”, aggiunge Andrea. Giacomo allarga il discorso ai possibili rimpiazzi: “Pronti a salutare Dumfries: se serve per tenere Bastoni, firmo ieri. Prendiamo Cuadrado che sta antipatico però tecnicamente è un upgrade, Bellanova avrà modo di crescere”.

Anche Giuseppe è d’accordo: “Dumfries è forte. Ma lo sono anche giocatori come Molina e Singo. Non mancano gli esterni sul mercato”. ZiDybala la pensa allo stesso modo: “Bellanova mi piace. Se vendono Dumfries e prendono Singo fanno un upgrade”.