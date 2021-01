Grandi occasioni nel 2021: il mercato degli svincolati di lusso

Mai come quest’anno, il mercato degli svincolati estivi presenterà diversi fuoriclasse di livello assoluto. Da Messi ad Aguero , da Di Maria a Depay passando per Donnarumma, Sergio Ramos e Jerome Boateng. Tutti nomi che a breve saranno liberi di trattare con altri club in caso di mancato rinnovo con la propria squadra. E con la situazione economica attuale, state ben certi che questi giocatori saranno i veri pezzi pregiati del mercato estivo 2021.

Andiamo a vedeli nel dettaglio:

Leo Messi

Lionel Messi , classe 1987, e questa estate compirà 34 anni ma poco importa. In rotta con il Barcellona , esiste ancora una possibilità di riappacificazione con il club per via delle nuove elezioni presidenziali, e i problemi di Leo erano con Bartomeu . Su di lui ogni singolo grande club d’Europa, con Manchester City e PSG in pole.

David Alaba

Il difensore del Bayern Monaco ha già comunicato al club l’intenzione di non rinnovare. A 28 anni, nel pieno della potenza fisica e della maturità calcistica, sicuramente farebbe comodo a tantissimi club. Il suo desiderio sarebbe di andare al Real Madrid ma il suo ingaggio è un problema non da poco. Anche in Italia alcune squadre ci stanno pensando, tra cui Inter e Juventus.

Gianluigi Donnarumma

A 21 anni, Donnarumma può vantare quasi 200 presenze ufficiali, roba d’altri tempi. Con ogni probabilità finirà per rinnovare il suo contratto con il Milan , dato che i rossoneri stanno uscendo dalle sabbie mobili dell’ultimo decennio, e sarebbe impennsabile farlo senza il loro portiere e futuro capitano. La sua quotazione di mercato, poi, si aggira intorno ai 60 milioni. Tanti, ma non troppi considerata la qualità.

Memphis Depay

Olandese, 26 anni, dopo l’infortunio al ginocchio è tornato a regalare spettacolo sui campi della Ligue 1 . Il suo contratto con il Lione scadrà in estate, ed è improbabile che il giocatore si muova prima visto che, quest’anno, la sua squadra è in corsa per il campionato. Su di lui c’è il forte interesse della Juventus , senza dimenticare il Barcellona di Koema n, che già in estate era desideroso di portarlo in Catalogna.

Georginio Wijnaldum

Giocatore che è stato fondamentale nella vittoria della Champions League prima e della Premier Leagu e poi. L’accordo con il club stenta ad arrivare e in caso di addio, secondo Sky Sport il Wolverhampton sarebbe il pole per assicurarselo. Ma occhio anche al Barcellona , che sembra avere un occhio di riguardo per gli olandesi.

Sergio “Kun” Aguero

Aguero (classe 1988) è il miglior marcatore della storia del Manchester City . Negli ultimi anni ha fatto vedere cose pazzesche e ha contribuito a far diventare i Citizen una potenza europea. Il suo valore di mercato è intorno ai 35 milioni di euro, e attenzione alle Big italiane, sempre in cerca di colpi di esperienza. Non è comunque ancora escluso un suo possibile rinnovo.

Angel Di Maria

Altro giocatore veramente troppo sottovalutato, il cui meglio lo ha mostrato come mezz’ala nel centrocampo di Ancelotti al Real Madrid . Il divorzio dal PSG pare molto probabile e dunque Di Maria si prepara per una nuova avventura. I due campionati top che gli mancano sono Serie A e Bundesliga , ma ha uno stipendio importante.

Hakan Calhanoglu

Il turco è diventato un punto fermo del Milan di Stefano Pioli , che lo vorrebbe trattenere a tutti i costi. Anche la dirigenza rossonera è molto soddisfatta di lui e vorrebbe tenerlo, ma le richieste economiche del giocatore sono importanti e meritano una valutazione attenta. Si parla di un interesse della Juventus , ma è più probabile che alla fine si giunga ad un accordo con il Diavolo.

Arkadiusz Milik

Il bomber polacco è da tempo fuori dai pieni del Napoli , da quando in estate ha rifiutato il rinnovo di contratto. Ora è fuori rosa e in attesa di un’opportunità per non perdere il treno degli Europei. Trovare una soluzione già a gennaio sarebbe in teoria conveniente per entrambe le parti.

Florian Thauvin

Il giocatore del Marsiglia ha 27 anni ed è anche lui nel pieno della sua maturazione. 28 anni a gennaio, su di lui c’è da tempo il fortissimo interesse del Milan , con Paolo Maldini che stravede per il francese.

Julian Draxler

Classe 1993, sono in molti a pensare che il meglio lo abbia già dato in Bundesliga . Dall’ Hertha Berlino al Leeds passando per il Siviglia , il PSG cercherà sicuramente di piazzarlo già in questa sessione di mercato. In caso di permanenza a Parigi fino a giugno, le italiane ( Milan e Juventus su tutte) potrebbero farci un pensiero.

Henrikh Mkhitaryan

L’armeno sembra essersi ritrovato alla Roma, diventando il vero trascinatore e leader tecnico dei giallorossi. I contatti tra agenti e club sono già avviati ed è probabile che il rinnovo avvenga in tempi brevi. Meglio affrettarsi però, un giocatore così ha molte pretendenti.

Sergio Ramos

Nulla di nuovo si può dire del capitano del Real Madrid . Vincitore di 4 Champions , è stato per anni il centrale più forte al mondo. Ora, a 34 anni, sta andando in scadenza col club. La sua valutazione è di circa 14 milioni e il suo futuro incerto.

Luka Modric

Vincitore del Pallone d’Oro 201 8, Luka Modric è ancora un giocatore di indubbio talento nonostante i 35 anni. Lui vorrebbe restare e chiudere la carriera nei blancos, ma l’accordso economico non arriva. Su di lui c’è Josè Mourinho che lo vorrebbe al Tottenham.

Gli altri

Tra gli altri giocatori che saranno svincolati al termine di questa stagione troviamo Marega (Porto), Puig (Barcellona), Eric Garcia (Manchester City), Maksimovic (Napoli), Bernat (PSG), Hysaj (Napoli), Lingard (Manchester United), Jerome Boateng (Bayern Monaco), Cavani (Manchester United), Lucas Vasquez (Real Madrid).

