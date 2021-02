Grave lutto per Ronaldinho: la madre Miguelina è morta per Covid

Grave lutto per l’ex fuoriclasse di Milan e Barcellona Ronaldinho: la mamma Miguelina Elói Assis dos Santos, 71 anni, è deceduta a a causa di complicanze a seguito del contagio di Covid-19. La donna era stata ricoverata a dicembre all’ospedale Mãe de Deus di Porto Alegre dopo aver contratto il Coronavirus: è spirata dopo un progressivo peggioramento nel corso delle ultime settimane.

L’ex stella brasiliana non ha fatto annunci pubblici, ma ha manifestato il suo dolore togliendo tutte le fotografie dagli account ufficiali online, mettendo come foto profilo un cerchio nero. Lo scorso 21 dicembre, Ronaldinho aveva aggiornato per l’ultima volta sullo stato di salute della mamma: ” Cari amici, mia madre ha il Covid e noi stiamo lottando perché guarisca presto. È nel reparto di terapia intensiva e riceve tutte le cure. Grazie in anticipo per le vostre preghiere, energie positive e affetto. Forza, mamma”.

Tra i suoi tanti ex club che hanno espresso cordoglio anche l’Atletico Mineiro: “È con grande tristezza che il Clube Atlético Mineiro riceve la notizia della morte di Dona Miguelina, madre di @10Ronaldinho”.

“Il Barcellona invia le sue più sincere condoglianze al nostro eterno idolo Ronaldinho per la perdita di sua madre. Riposa in pace, Miguelina”, è il post dei blaugrana.

OMNISPORT | 21-02-2021 13:42