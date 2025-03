Gravina in visita alla Juventus scatena un polverone: cosa ha detto il presidente della Figc

La presenza del presidente federale non è piaciuta ai tifosi bianconeri: forte protesta contro la società che ha accolto 'il nemico' alla Continassa

Passato, presente e futuro sportivo italiano da riorganizzare per Gabriele Gravina, fresco di rielezione. Ma si riparte da una certezza: il centro sportivo della Juventus, struttura ritenuta esemplare dal Presidente della FIGC. In attesa della partita di ritorno dell’Italia, ai Quarti di Finale di Nations League contro la Germania, Gravina ha però scatenato una bufera con le parole sui bianconeri, pronunciate in occasione della visita alla Continassa. I tifosi della Vecchia Signora, infatti, si sono scagliati duramente contro la propria società.

Gravina e la sfida con la Germania

Tra gli argomenti trattati da Gravina, spicca la recente sconfitta per 2-1 contro la Germania nell’andata dei quarti di Nations League. “C’è amarezza e dispiacere per risultato, è stato un peccato per le due ingenuità, ma c’è anche soddisfazione per la voglia, l’entusiasmo e la determinazione mostrata dai ragazzi: meritavamo qualche soddisfazione in più. La possibilità di ribaltare il risultato c’è, ci crediamo: vediamo domenica che tipo di reazione avremo”.

Juventus: un esempio per il calcio italiano

Gravina ha poi elogiato il modello Juventus, definendolo un punto di riferimento per tutto il calcio italiano: “Vi confesso che sono stato nella sede della Juventus, è sempre molto bello perché è un modello ideale per il calcio italiano. È un modello per le infrastrutture. Oggi ho toccato con mano miglioramento ulteriore in questo settore: lo è stato per il calcio femminile, per lo stadio. Peccato per i risultati, però il nostro campionato è particolarmente avvincente, molte squadre sono molto attrezzate. La Juventus è lì e se la giocherà fino alla fine con tutte le altre”.

I giocatori della Juventus in Nazionale

Il presidente della FIGC ha affrontato anche la questione del numero – ora limitato – di giocatori della Juventus convocati in Nazionale: “Qualche giocatore c’è, anche importante e anche qualcuno che vorremmo recuperare nel più breve tempo possibile. La Juventus ha sempre dato calciatori importanti alla nostra Nazionale. Già qualcuno fa parte del nostro gruppo e ci auguriamo che la Juventus continui a formare calciatori pronti per la nostra Nazionale”.

Marcello Chirico boccia la visita di Gravina alla Continassa

Non tutti sono però stati d’accordo sulla visita in pompa magna di Gravina allo Juventus Center. Di questo avviso è Marcello Chirico, giornalista di fede bianconera, che attacca duramente sui social: “Anziché non aprirgli nemmeno il cancello d’ingresso, alla Continassa si sono fatti pure le foto ricordo con chi ha usato la giustizia sportiva soltanto contro di loro (e lo hanno persino appoggiato per la rielezione). Giornata da dimenticare.”

Anche i tifosi restano scatenati sui social: “Questo è uno dei tasselli in più che mi fanno gridare al fatto che questa società non mi rappresenta!!! Questo è uno di quei momenti che voglio ricordare quando ‘sta gente verrà sostituita’.”

C’è poi chi attacca duramente: “Bravi, bravi, avete accolto il nemico in casa”. E ancora: “Ovvio che qualsiasi tifoso dotato di un minimo di raziocinio avrebbe preso a calci in c..o Gravina e co. ma comunque è il presidente della Figc e a livello istituzionale non puoi farlo. La cosa grave è non aver creato politicamente un’alternativa per cacciarlo via, anzi…”

Non si placano gli animi sul web: “Immondi! Non rappresentano altro che se stessi e la loro totale inconsistenza. Via la Juve dalle mani di questi sciacalli!” C’è poi chi scrive: “Sembra quasi che il gruppo dirigente della Juve abbia piacere di fare dispetti e torti ai tifosi Juventini.”

E infine: “Vogliamo capire o no che Gravina ha fatto un grande favore alla proprietà? La giustizia sportiva si muove a chiamata. Vuoi rimuovere i dirigenti? Il proprietario chiama e tiene la porta aperta. Dopo il 2006 diedero una consulenza a Guido Rossi, oggi sostengono Gravina…”