Gravina spazza via l'ipotesi playoff: "Mi dispiace se qualcuno coltiva questo sogno"

Gabriele Gravina, da poco rieletto alla guida della FIGC, ha parlato nel corso di un’intervista al ‘Corriere dello Sport’. Il numero 1 del calcio italiano ci ha tenuto a spazzare via l’ipotesi dei play-off per la Serie A, ipotesi che stava circolando da qualche giorno.

“Mi dispiacerebbe se qualcuno coltivasse in maniera celata questo sogno. Conoscete il mio favore per i play off, ma certo non sono queste le condizioni per introdurli”.

Non è neanche preoccupato per un possibile stop del campionato di Serie A in seguito alla terza ondata del Covid-19, che sta flagellando il nostro Paese.

“No. La terza ondata con le sue varianti colpisce i giovani, e questo preoccupa. Ma l’applicazione collaudata del protocollo e il monitoraggio costante sono una garanzia per la salute degli atleti. I contagi fin qui sono molto limitati. I campionati non corrono rischi”.

Chiusura fuori contesto, con delle parole ottimistiche sul futuro di Roberto Mancini nella Nazionale Italiana, anche dopo gli Europei di questa estate.

“Proprio in questi giorni stiamo discutendo un accordo che guarda al futuro. Non solo per valorizzare i risultati sportivi, ma per dare progettualità a un metodo che ha rivoluzionato il modo di fare calcio. Si arriva agli Europei con la firma? Penso proprio di sì“.

OMNISPORT | 07-03-2021 10:08