Graziano Battistini parla del Calciomercato della Serie A

Graziano Battistini, ex portiere e ora procuratore, tra gli altri, di Alessio Cragno, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva:

“Nainggolan per qualsiasi club in Italia è manna dal cielo, soprattutto per un Cagliari che non lotta per vincere lo scudetto: è un grande valore aggiunto e dimostra quanto la società abbia voglia di far bene. Le società più virtuose sono quelle che fanno capire all’allenatore che sanno quello che fanno sul piano della conoscenza dei giocatori: lo scouting è determinante per non farsi trovare impreparati nel ricevere delle proposte che possono essere deleterie per la stagione. Le società devono dettare la linea sulle scelte di mercato: non è detto che un grande allenatore sia bravo anche nella scelta dei giocatori, molte volte sono concentrati sulle dinamiche di campo e tattiche ma la valutazione di un giocatore va al di là di queste cose. Credo che l’Inter abbia dimostrato all’allenatore di avere tutte le intenzioni di far bene, a partire dal contratto dell’allenatore stesso: l’Inter non ha chiacchierato e basta, ha fatto i fatti. E’ ovvio che deve dare un aut aut rispetto a un periodo storico in cui si deve stringere la cinghia, ci troviamo di fronte a un mercato che probabilmente sarà molto limitato”.

OMNISPORT | 30-12-2020 12:25