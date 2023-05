Griezmann: “Vorrei essere ricordato tra tanti anni”

L’attaccante dell’Atletico Madrid a Dazn: “Ero un po' arrabbiato per non avere ricevuto l'MVP di aprile, avessimo reagito prima forse staremmo lottando per il titolo”

04-05-2023 11:28

I ragazzi di Simeone stanno facendo di tutto per superare, in classifica, il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Dopo il 5-1 dell’Atletico Madrid, contro il Cadice, Antoine Griezmann – autore dei primi due gol del match – si è fermato ai microfoni di Dazn.

L’obiettivo dell’attaccante francese è quello di segnare la storia dell’Atletico Madrid. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante: “Ero un po’ arrabbiato per non avere ricevuto l’MVP di aprile. Mi sto divertendo molto, abbiamo segnato cinque gol facendo una buona partita. Il record di gol del club? Vorrei essere ricordato tra tanti anni, è un traguardo per me. Se avessimo reagito prima, forse staremmo lottando per il titolo, ma dobbiamo goderci il presente e continuare a lavorare come stiamo facendo, per ricominciare il prossimo anno da zero”.