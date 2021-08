Griglia scudetto, Vieri cambia favorita e scatena le polemiche

A inizio mese aveva ammesso di non credere al nuovo corso dell’Inter e di vedere una sola, grande favorita per il titolo in serie A: la Juventus. Adesso, però, Christian Vieri ha rivisto il suo pronostico. Del resto, sono successe cose in queste settimane che hanno fatto cambiar opinione a tanti. Non fa eccezione l’ex bomber – tra le altre – di Juventus, Lazio, Inter e Milan, che spiega tutto nell’ultima puntata della ‘Bobo TV’.

Griglia scudetto, il nuovo pronostico di Christian Vieri

A far cambiare pronostico all’ex centravanti è stato soprattutto l’addio di Ronaldo ai bianconeri: “Avevo detto che la Juventus secondo me era la più forte del campionato e avrebbe vinto per altri 3-4 anni, ora però ha venduto Ronaldo e ritiro quello che ho detto. Ronaldo si può discutere, ma i suoi 28-30 gol a campionato li fa e sono gol che mancano, perché in una partita come quella con l’Empoli Ronaldo avrebbe fatto gol”. Adesso c’è l’Inter in pole position, insomma: “Per me quest’anno vince l’Inter, è più squadra, più completa. Correa l’ha voluto Simone Inzaghi, Dzeko gioca per la squadra e sono sicuro che faranno tanti gol grazie alle sue giocate. Credo che l’Inter farà bene anche in Champions League“.

Dietrofront Vieri, polemiche sui social: bianconeri infuriati

Tanti i tifosi della Vecchia Signora delusi dal dietrofront di Vieri: “C’è chi cambia opinione molto in fretta”, scrive un utente su Twitter. “Prima Ronaldo era cotto e bollito, adesso che è andato via improvvisamente torna determinante”, un altro commento deluso. “Dopo due giornate subito a sparar sentenze, siamo al ridicolo”, osserva un altro fan. Ma ci sono anche parecchi che sono d’accordo con ‘Bobo’: “Inutile vi offendiate, ha perfettamente ragione: con Ronaldo la Juventus perde il 30% del suo potenziale”. Oppure: “Centrocampo ridicolo, senatori al capolinea e allenatore confuso: il mistero era come Vieri avesse dato per favorita la Juve prima del campionato”. E ancora: “Vieri vecchio cuore nerazzurro”.

