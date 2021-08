Inter, Moratti esclude il ritorno come socio di minoranza

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti non è intenzionato a rilevare le quote di minoranza dell’Inter. Intervistato da La Repubblica, l’ex numero uno nerazzurro ha smentito la notizia: “Essere in minoranza in un club di calcio serve a poco. Al momento – ha poi aggiunto l’ex patron – non penso ci siano le condizioni per una cordata italiana alla guida del club, a prescindere da me e dalla mia volontà”.

“Certo sarebbe bello che, in caso di cessione, la nuova proprietà fosse appassionata. Agli Zhang – ha però precisato Moratti – gli interisti devono essere grati per come hanno fatto le cose finora. Progetto Interspac? Stiamo a vedere. I promotori sono molto motivati, bisognerà capire come andranno avanti. È un’iniziativa a cui guardo con interesse”.

OMNISPORT | 30-08-2021 18:20