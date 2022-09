GTWC Europe, Valentino Rossi: “Il podio non è lontano”

16-09-2022 10:37

Countdown iniziato per il #46 di WRT che torna nell’impianto iberico dedicato a ‘Riccardo Tormo’, tracciato che lo scorso anno ha messo fine alla lunghissima carriera nel mondo del Motomondiale.

Valentino Rossi infatti è pronto per affrontare l’ultima gara di Valencia del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. L’ex rider di Tavullia, oggi pilota della squadra legata ad Audi, in lotta per il titolo con la coppia formata da Charles Weerts/Dries Vanthoor, ha detto ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Valencia è una pista che conosco molto bene, corso molte volte molto con le moto ed ho svolto il mio primo test con il Team WRT e l’Audi alla fine dello scorso anno”.

Rossi farà di tutto per cercare di conquistare il podio dopo aver ottenuto il quinto posto nella 3h di Hockenheim, penultimo appuntamento dell’Endurance Cup. Questo speciale trofeo andrà a terminare il 2 ottobre, epilogo di una stagione che per il momento sta sorridendo a Mercedes con l’elvetico Raffaele Marciello.

“L’ultima gara della Sprint Cup a Misano è andata bene, siamo entrati nella Top5. Cercheremo di fare meglio in questo importante evento. Il podio non è lontano, la stagione è volata. Abbiamo preparato questo evento molto bene”. Le parole conclusive di un Valentino Rossi, pronto a centrare il suo obiettivo.