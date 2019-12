Guaio Juventus, annunciati i tempi di recupero di Khedira

Come annunciato dalla Juventus nella giornata di martedì, Sami Khedira è stato sottoposto ad un’operazione al ginocchio sinistro. Il centrocampista tedesco è finito sotto i ferri in patria, ad Augsburg. L’intervento di pulizia artroscopica, eseguita dal professor Ulrich Boenisch, è perfettamente riuscita, ma i tempi di recupero sono assai differenti rispetto a quelli auspicati alla vigilia.

A specificarlo è stata la stessa Juventus, che ha precisato attraverso un comunicato come Khedira non tornerà a disposizione di Maurizio Sarri prima di marzo: "Si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, l’intervento di "pulizia" per via artroscopica al ginocchio sinistro di Sami Khedira. L’operazione, effettuata dal Dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale Nikos Tzouroudis, è perfettamente riuscita e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative. I tempi di recupero previsti sono di circa tre mesi".

In un primo momento era trapelata l’indiscrezione secondo la quale Khedira sarebbe tornato in gruppo per l’inizio di gennaio, quindi subito dopo la fine della pausa natalizia. Così non sarà, dettaglio che potrebbe creare non pochi problemi a Sarri, che ha schierato titolare Khedira in campionato in nove occasioni su quattordici partite, e anche alla dirigenza nell’ottica di un possibile ritorno sul mercato a gennaio. Nel reparto non mancano le alternative a livello numerico e qualitativo, ma c’è da considerare anche il ritorno della Champions Leauge.

Gli ottavi di finale si giocheranno il 10-11, l’andata, e il 17-18 marzo, il ritorno che la Juventus giocherà in casa in quanto prima classificata del proprio girone: Khedira potrebbe essere già tornato a disposizione, ma con una condizione atletica ancora approssimativa. Il problema potrebbe essere aggirato inserendo in lista Emre Can, escluso dall’elenco dei giocatori utilizzabili nella fase a gironi. Il tedesco, che sembrava destinato all’addio a gennaio, potrebbe quindi restare in bianconero.

