Guarda l'Inter con maglia Juve, costretto a cambiarsi: che polemica sul web

17-07-2022 08:53

Non ci sono stati solo i gol di Asslani e Gagliardini e i commenti sulla seconda vera amichevole ufficiale dell’Inter a tener banco nella serata di ieri a Ferrara. Più che il 2-2 in rimonta col Monaco fa discutere infatti quanto accaduto sugli spalti, documentato da un video che è diventato presto virale sul web e che anticipa veleni e polemiche stagionali a meno di un mese dall’inizio del campionato.

Tifoso della Juve costretto a cambiarsi la maglia sugli spalti

Nel video si vede che all’interno dell’impianto ferrarese, c’è un ragazzo barbuto tifoso della Juventus con la maglia bianconera indosso. Un “dettaglio” che, evidentemente, non è piaciuto ai tifosi dell’Inter presenti, che hanno cominciato ad inveire contro di lui, fino a richiamare l’intervento di steward e forze dell’ordine che hanno invitato il ragazzo a togliere la maglia della Juventus.

Tifosi indignati sul web per l’episodio della maglia cambiata

Fioccano le reazioni sui social: “Non andava bene nemmeno la maglia che si è cambiato dopo solo perché era nera con le striscie bianche, a me fanno infuriare gli adulti che in questi casi si comportano peggio dei ragazzi” oppure: “Pensava di essere andato allo stadio, si è ritrovato allo zoo!!!”.

C’è chi scrive: “Paese di trogloditi. Un semplice tifoso, appassionato di pallone, che vuole vedere una partita di pallone, viene insultato perché con una maglietta di un’altra squadra. Terzo mondo” e ancora: “ma stiamo scherzando ognuno va allo stadio con qualsiasi maglia siamo soltanto ad agosto non in campionato ma cosa stiamo diventando in che Italia siamo chiudete gli stadi allora”.

Non manca una voce fuori dal coro: “Andare in uno stadio interista con una maglia della juve e una maglia di riserva a strisce bianconere è una cosa studiata e premeditata. Questo non sta bene con la testa. È istigazione, oltre a stupidità. Voleva questo”.