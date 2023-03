Guardiola e il problema di Haaland

Il tecnico del City: "Vorranno da lui sempre tre o quattro reti".

19-03-2023 16:21

Continua a stupire la prolificità di Erling Haaland, che, dopo aver rifilato una tripletta al Lipsia mercoledì in Champions League, si è ripetuto ieri in FA Cup nella gara tra Manchester City e Burnley, un 6-0 avviato dal suo tris.

E questa abitudine a trovare la via della rete rischia, a dire del suo allenatore Pep Guardiola, di essere un paradossale problema: “Questo ragazzo rischia di avere un problema, tutti vorranno da lui 3-4 gol a partita, questo è impossibile”. Sono ben sei le triplette stagionali dell’ex Borussia Dortmund, che ha varcato il muro delle 40 reti al primo anno Olremanica: da quando ha lasciato il Molde, sono 157 gol in 153 partite. Un altro fantascientifico primato a portata di mano sono le marcature in un’annata: siamo a 42 in 37 incontri, Leo Messi nel 2011-2012 arrivò a quota 73 giocando 60 volte.