Guardiola-Juve, il tweet di Paganini scatena i tifosi

“Avrei voluto giocare nella Juventus insieme a Zinedine Zidane”. Le parole pronunciate ieri da Pep Guardiola hanno scatenato una ridda di commenti sul web, soprattutto da parte dei tifosi bianconeri: molti, infatti, hanno letto nelle dichiarazioni del tecnico catalano un ammiccamento al club della famiglia Agnelli.

Già nella scorsa estate, inoltre, molti addetti ai lavori erano convinti che l’ingaggio di Maurizio Sarri fosse propedeutico all’arrivo di Guardiola nella stagione 2020/21, come se il tecnico toscano dovesse iniziare a istruire la squadra sui principi del gioco di posizione, in attesa dell’arrivo del “messia della panchina”, secondo molti prossimo a lasciare il City.

IL TWEET. A questa tesi ha fatto riferimento su Twitter anche Paolo Paganini, che con un post a metà tra il serio e l’ironico ha generato una lunga serie di commenti da parte dei tifosi. “‘Sognavo di giocare nella Juventus’. Eh no! No no non va! Cosi non ci siamo Guardiola – ha scritto il giornalista di Rai Sport su Twitter – Sono dichiarazioni che non si fanno all’alba del 17/12/2019. Qui già suonano gli allarmi dei geni della lampada! Sarà l’atmosfera del Natale e dei mercatini di Manchester”.

Paganini, in pratica, accusa Guardiola di rinfocolare le voci su un suo possibile arrivo alla Juve, quando si è ancora a metà della stagione in corso. “Può sempre allenarla… magari da giugno”, commenta Roberto, ma la maggior parte degli juventini non sembra disposto a farsi abbindolare…

LE REAZIONI. “Per il bene della Juve mi auguro che Sarri vada bene. A giugno poi si vedrà”, scrive Damiana. Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Roberto: “Se sognava di giocare nella Juventus, ne avrebbe potuto approfittare questa estate, dicendo ciaone allo Sceicco, e venendo a Torino ad allenarla. Caro Pep, se ci servirai potrai venire alla fine del ciclo Sarri, che io, con tutto il cuore, spero che durerà almeno lustro”.

Altri juventini, invece, non credono che Guardiola volesse mandare un messaggio in vista della prossima estate. “Per quanto speri di vederlo alla Juve un giorno, nell’intervista dice che avrebbe voluto giocare con Zidane in realtà. I titoli dei giornali sono fuorvianti”, commenta Fab.

“Veramente ha detto che voleva giocare con Zidane”, scrive Giovanni, ma Paganini risponde prendendolo in giro: “Si sì vero. È una questione di tempistica”.

SPORTEVAI | 18-12-2019 10:42