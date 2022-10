17-10-2022 11:38

E’ un Pep Guardiola particolarmente rammaricato quello che si presenta davanti ai microfoni dopo la sconfitta del suo Manchester City contro il Liverpool. In particolar modo, il tecnico catalano mastica amaro per tanti aspetti: decisioni arbitrali, atteggiamento del pubblico, ma anche della propria squadra in campo nel ko per 1 a 0.

Guardiola ha spiegato: “Abbiamo subito tantissimi entratacce, che però l’arbitro (il signor Anthony Taylor, ndr) ha deciso di ravvisare. Probabilmente, se avesse tenuto un altro metro di giudizio, a quest’ora staremmo parlando di un’altra partita. Il pubblico avversario? Mi ha lanciato oggetti addosso: non mi hanno preso ma ci hanno provato più volte, è già successo in passato. Questo è Anfield, uno stadio in cui è impossibile giocare se non metti in campo il giusto atteggiamento: se loro urlano, noi dobbiamo urlare di più, se loro corrono noi dobbiamo correre di più. Ci serva da lezione“.