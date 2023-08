Guardiola, primo ko e polemica: Chi fa queste regole? Poi litiga con la stampa

Il City ha perso ai rigori la Community Shield, il tecnico spagnolo attacca la Fifa per i recuperi infiniti e se la prende anche con un giornalista

07-08-2023 11:11

E’ campione d’Europa in carica, parte da favorito nella Supercoppa Europea di giovedì prossimo contro il Siviglia e nella Premier League che parte già il 19 agosto, quando all’Etihad arriverà il Newcastle di Sandro Tonali.ma è già nervoso Pep Guardiola. Il tecnico del City ha iniziato la stagione con una sconfitta ai rigori nella Community Shield con l’Arsenal: un ko che non ha digerito.

City raggiunto dall’Arsenal all’ultimo secondo dopo maxirecupero

In vantaggio grazie a un gol di Cole Palmer al 77′ il City pensava di aver giù vinto quando, dopo otto minuti di recupero tra sostituzioni ed interruzioni, è arrivato il gol del pari di Trossard al 110′, con il match prolungato così ai rigori e gli errori dagli 11 metri di De Bruyne e Rodri hanno consegnato il trofeo ai Gunners.

Guardiola furioso per il recupero

A Guardiola non è però affatto andato giù il maxirecupero che ha permesso all’Arsenal di trovare il pareggio. Violento lo sfogo a fine gara: “Ora le partite saranno di 100 minuti, è sicuro. Non è successo niente oggi e ci sono stati otto minuti, immaginate se la gara viene allungata per ogni gol. Metti 30 secondi, 45 secondi per sette goal se finisce ad esempio 4-3, domani mattina alle 9 sono qui a giocare. Ma chi fa le regole non si confronta con i giocatori, con gli allenatori?”

Guardiola acido con un giornalista

Ma non finisce qui perrché Pep Guardiola è andato su tutte le furie anche quando un giornalista gli ha fatto notare che il suo City ha perso il Community Shield per la terza volta consecutiva: “Abbiamo perso tre finali di fila? Abbiamo perso tre Community Shield di fila. Sapete perché? Perché abbiamo vinto la Premier League. Noi abbiamo fatto qualcosa di eccezionale come fare il triplete”.